Jonathan Anguelov, entrepreneur et cofondateur d'Aircall est le nouveau membre du jury de « Qui veut être mon associé? ». Après avoir fondé sa startup en 2014, il est imposé comme une figure de la French tech et il nous raconte sa vision du secteur. Ecorama Tic Tech du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH - Jonathan Anguelov : "Je vois beaucoup d'entrepreneurs brillants qui pensent à partir de France !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
