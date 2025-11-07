Au menu du Journal de la tech cette semaine : Doctolib sanctionné pour abus de position dominante, Showroomprivé qui prévoit de licencier 11 % de ses effectifs, la French Tech qui s’inquiète pour l’avenir des acquisitions, et un nouveau fonds européen lancé par 100 entrepreneurs. On parle aussi de l’alerte lancée par le patron de Nvidia sur la domination chinoise en IA, de l’arrivée d’Anthropic à Paris et Munich, et de Netflix qui dépasse les 10 millions d’abonnés en France avec son offre publicitaire. Ecorama Tic Tech du 7 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH - Doctolib, Showroomprivé, Nvidia, Netflix, Anthropic : les indiscrets de la tech
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
