Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/08/2025 à 14:30

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Bertrand Dumazy, PDG d' Edenred , entreprise française spécialisée dans les services de paiement et les solutions aux entreprises. Parmi les sujets abordés : l'instabilité politique en France et les inquiétudes des marchés, la réforme du titre-restaurant, les résultats semestriels, les perspectives de croissance du groupe et le cours de Bourse.

Emission du 28 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Valeurs associées

EDENRED
24,9500 EUR Euronext Paris +0,20%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

