Retour au pouvoir tonitruant de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza, enlisement de la guerre en Ukraine, nouveau pape, soulèvement de la "Gen Z", crise politique en France... Retour en images sur les principaux événements qui ont marqué l'année 2025.
Rétrospective: 2025, une année en images
