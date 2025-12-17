Une commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes accuse La France insoumise de "proximités" avec "des individus propageant l'idéologie islamiste," annonce son rapporteur Matthieu Bloch lors d'une conférence de presse. SONORE
Une commission d'enquête accuse LFI de "proximités" avec des islamistes
