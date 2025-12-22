Quelque 2.500 coureurs déguisés en Père Noël et 800 en lutins ont participé à une course de 5 km à Barcelone, pour donner le coup d'envoi des festivités de Noël.
Espagne: course de pères Noël dans les rues de Barcelone
