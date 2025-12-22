Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde.
France : l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues
