Les commerçants de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, espèrent une affluence de visiteurs pendant cette semaine de Noël après une longue période de crise causée par la guerre à Gaza. Le conflit a eu de lourdes conséquences sur cette ville en Cisjordanie occupée, qui dépend presque entièrement du tourisme.
Bethléem espère un regain touristique à Noël après deux ans de guerre à Gaza
