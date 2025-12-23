 Aller au contenu principal
Bethléem espère un regain touristique à Noël après deux ans de guerre à Gaza

information fournie par AFP Video 23/12/2025 à 10:40

Les commerçants de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, espèrent une affluence de visiteurs pendant cette semaine de Noël après une longue période de crise causée par la guerre à Gaza. Le conflit a eu de lourdes conséquences sur cette ville en Cisjordanie occupée, qui dépend presque entièrement du tourisme.

