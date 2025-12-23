À Felletin, bourg de 1.500 habitants dans la Creuse, un lycée mise sur les formations post-bac pour se relancer. Ce gigantesque site, de 18 hectares a été plusieurs fois menacé de fermeture, faute d'effectifs et de moyens suffisants.
Université: dans la Creuse dépeuplée, le pari d'un campus rural
