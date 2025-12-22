 Aller au contenu principal
Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !

information fournie par Ecorama 22/12/2025 à 14:40

Après une année 2025 marquée par des hausses boursières généralisées, les interrogations se multiplient sur la valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Entre dettes publiques, volatilité des crypto-actifs et décisions de la Réserve fédérale, 2026 pourrait voir une correction des marchés, tandis que l'Europe espère une reprise des bénéfices. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 22 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

