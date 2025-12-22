 Aller au contenu principal
PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE : DERNIERS JOURS DE CAMPAGNE

information fournie par France 24 22/12/2025 à 22:30

Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle en Guinée. Ils ont commencé à regagner Conakry après plusieurs semaines à sillonner le pays. Ils sont huit candidats à se présenter contre le chef de la transition Mamadi Doumbouya. Les Guinéens devront aller les départager ce dimanche.

