Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle en Guinée. Ils ont commencé à regagner Conakry après plusieurs semaines à sillonner le pays. Ils sont huit candidats à se présenter contre le chef de la transition Mamadi Doumbouya. Les Guinéens devront aller les départager ce dimanche.
PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE : DERNIERS JOURS DE CAMPAGNE
