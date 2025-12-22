À mesure que le budget 2026 se précise, une question s'impose dans le débat fiscal : quels leviers l'État s'apprête-t-il réellement à actionner pour l'an prochain ? Certaines pistes sont affichées, d'autres plus discrètes ; certaines relèvent de la technique budgétaire, d'autres du symbole politique. Mais mises bout à bout, elles dessinent le véritable cap fiscal de l'année qui vient. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 22 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com .
Impôts : que prépare l’Etat pour 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
