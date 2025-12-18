Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet sans accord pour financer l'Ukraine, a déclaré jeudi à la presse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avant un sommet de l'UE à Bruxelles sur les avoirs russes pour l'Ukraine.
Les 27 "ne quitteront" pas le sommet de l'UE sans solution financière pour l'Ukraine - VDL
