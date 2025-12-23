A la Une de la presse, ce mardi 23 décembre, la décision de l’Administration Trump de rappeler près de 30 diplomates nommés sous le précédent président Joe Biden. La désignation de l’ancien gouverneur de Louisiane Jeff Landry, comme «envoyé spécial» au Groenland. Des soldats russes à cheval en Ukraine. L’exil parfois doré d’anciens sbires d’Assad. Et des Robins des bois québécois.
"L'exil doré des anciens sbires d'Assad"
