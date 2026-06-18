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Thibault Lafont : “Les PME c’est 99% des entreprises, la moitié des emplois sur le territoire”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 18/06/2026 à 14:10

Thibault Lafont, auteur du livre “PME, et si elles nous sauvaient ?” et cofondateur du média 99%, était l’invité de l’émission Ecorama du 18 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le rôle des PME dans l’économie française, leur contribution à l’emploi et à la cohésion sociale, leur ancrage territorial, leur place dans la relocalisation industrielle, la souveraineté économique et la transition écologique, ainsi que les leviers permettant à ces entreprises de changer de dimension.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

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