Un animateur périscolaire, Souleymane D., a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'agressions sexuelles sur une enfant dont il avait la charge dans un centre de loisirs à Paris, alors qu'elle avait entre trois et cinq ans. "C'est exactement ce que la famille attendait" s'est réjouit l'avocat de famille de la victime, Me Charles Héran.
Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis
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