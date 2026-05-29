SpaceX, Anthropic, OpenAI : la nouvelle folie des marchés ?

information fournie par Ecorama • 29/05/2026 à 14:05

SpaceX en route vers Wall Street, OpenAI et Anthropic qui préparent à leur tour des opérations géantes : la nouvelle économie de l’IA entre dans une nouvelle dimension financière. Derrière ces valorisations vertigineuses, une question : les marchés sont-ils prêts à financer durablement des entreprises qui brûlent encore des milliards de dollars ? Et cette vague de méga-introductions en Bourse peut-elle rebattre les cartes de la bataille mondiale de l’intelligence artificielle, y compris pour les acteurs européens comme Mistral AI ou Dataiku ? Les explications de Franck Sebag, associé chez EY. Ecorama Tic Tech du 28 mai 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.