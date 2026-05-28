Liban: au moins 17 morts dans des frappes israéliennes dans le sud et près de Beyrouth

Une boule de feu après une frappe aérienne israélienne sur Tyr, dans le sud du Liban, le 28 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Des frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts jeudi dans le sud du Liban, où Israël a étendu sa "zone de combat" contre le Hezbollah pro-iranien, et trois morts près de Beyrouth, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.

L'armée israélienne a annoncé avoir mené une "frappe ciblée" dans la région de Beyrouth, qui, selon une source militaire libanaise à l'AFP, a visé un appartement à Choueifat, une ville en bordure de la banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah.

Cette attaque "a fait un bilan final de trois martyrs - une femme et sa petite fille, ainsi qu'un enfant de nationalité syrienne - et 15 blessés", selon le ministère libanais de la Santé.

Un correspondant de l'AFP a vu les deux premiers étages d'un immeuble résidentiel endommagés.

C'est la seconde fois qu'Israël cible une localité tout près de Beyrouth depuis le début du cessez-le-feu, qui n'a jamais été respecté.

Ces dernières frappes surviennent alors que le Liban et Israël doivent tenir vendredi une réunion militaire à Washington, avant une nouvelle session de négociations prévue les 2 et 3 juin. Et en pleines négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui veut inclure le front libanais du conflit dans tout accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Israël a intensifié ces derniers jours son offensive terrestre et aérienne au Liban, avertissant mercredi qu'il considérait comme une "zone de combat" le territoire au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.

- "Escalade" -

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a déploré cette "escalade", faisant état du "tir d'environ 670 projectiles mercredi (...) le niveau le plus élevé depuis le 17 avril".

Jeudi, l'armée israélienne a bombardé plusieurs secteurs du sud du Liban, faisant au moins 14 morts, selon les autorités.

Dans la ville côtière de Saïda, une frappe a visé un immeuble résidentiel et fait cinq morts et 21 blessés.

Une autre attaque par drone a été menée contre une voiture circulant sur une autoroute de la même région, tuant six personnes, dont deux enfants et leurs parents.

Des bâtiments et des véhicules détruits après une frappe aérienne israélienne sur Tyr, dans le sud du Liban, le 28 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )

La Défense civile a par ailleurs fait état à l'AFP de frappes plus au sud, dans la ville millénaire de Tyr et ses environs, après des ordres d'évacuation adressés aux habitants. L'une a touché une moto, tuant deux Syriens, dont un enfant, selon les autorités.

Un photographe de l'AFP a vu à l'aube un épais panache de feu et de fumée s'élever au-dessus de la ville.

L'armée libanaise a de son côté annoncé la mort d'un militaire dans une frappe, "alors qu'il circulait" dans la région de Nabatiyé, plus à l'est.

- "Nous restons ici" -

Malgré les bombardements, Ghazouane Halawani, qui vit à Tyr près d'un immeuble touché par une frappe, ne veut pas quitter sa ville. "Nous restons ici, c'est notre pays, notre terre, notre vie", dit-il à l'AFP.

Le Hezbollah, qui a de nouveau appelé les autorités libanaises à se retirer des négociations avec Israël, a revendiqué jeudi une vingtaine d'attaques, de drones notamment, contre les forces israéliennes qui tentent d'avancer dans le sud.

Il a aussi récemment multiplié les attaques de drones explosifs sur le nord d'Israël, où une soldate a été tuée jeudi, a annoncé l'armée israélienne. Ce qui porte à 24 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début des hostilités le 2 mars, quand le Hezbollah a tiré sur Israël en représailles à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran.

A ( AFP / KAWNAT HAJU )

Depuis le 17 avril, environ 400 drones explosifs ont été lancés contre des cibles israéliennes, selon un responsable militaire israélien.

L'armée israélienne a en outre affirmé qu'"environ 2.500 terroristes du Hezbollah" avaient été tués depuis le 2 mars, dont 800 depuis l'annonce du cessez-le-feu.

Les frappes israéliennes ont elles tué au Liban 3.324 personnes depuis début mars, selon un dernier bilan officiel mercredi.