L’équipe du film "Histoires de la Nuit", menée par la star italienne Monica Bellucci, l'actrice et réalisatrice française Hafsia Herzi et l’acteur français Benoît Magimel, monte les marches avant la projection officielle lors de la 79e édition du Festival de Cannes. IMAGES
Cannes : Bellucci et Magimel sur le tapis pour "Histoires de la Nuit"
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