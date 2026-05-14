ID Logistics : le champion discret qui gère les entrepôts d'Amazon et de Carrefour dans 19 pays

Peu connu du grand public, ID Logistics est l'un des leaders européens de la logistique contractuelle. Croissance à deux chiffres, +40 % en Amérique du Nord, intelligence artificielle dans les entrepôts : le groupe accélère. Eric Hémar, son PDG et fondateur, explique sa stratégie dans un monde sous tension. Ecorama du 14 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer