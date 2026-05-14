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ID Logistics : le champion discret qui gère les entrepôts d'Amazon et de Carrefour dans 19 pays
information fournie par Ecorama 14/05/2026 à 14:05

Peu connu du grand public, ID Logistics est l'un des leaders européens de la logistique contractuelle. Croissance à deux chiffres, +40 % en Amérique du Nord, intelligence artificielle dans les entrepôts : le groupe accélère. Eric Hémar, son PDG et fondateur, explique sa stratégie dans un monde sous tension. Ecorama du 14 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

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