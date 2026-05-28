L'armée israélienne a frappé ce jeudi la ville de Tyr, située dans le sud du Liban. Ces bombardements surviennent un jour après avoir averti qu'elle considérait comme une "zone de combat" tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Les explications avec Fouad Khoury-Helou, ancien directeur de L’Orient-Le Jour, auteur de "Liban, Etat de survie" (Max Milo, 2025).
Israël continue d'avancer au Sud-Liban
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