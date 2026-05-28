Les plantes aussi souffrent de la chaleur. Selon l'ONU, plus de 90% des pays devraient subir une baisse de leurs rendements agricoles d'ici la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Une canicule printanière, comme celle que traverse l'Europe, est encore plus grave pour les jeunes plantes puisqu'elles débutent leur croissance avec un stress hydrique. Les céréales produiront ainsi moins de grains et d'une moindre valeur nutritionnelle.
Les cultures à l'épreuve d'un climat qui change
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