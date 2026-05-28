La vigilance orange canicule s'est étendue à Paris et à sa petite couronne jeudi. En visite dans une école du 12e arrondissement, le maire de Paris Emmanuel Grégoire apelle à la vigilance mais n'a pas l'intention de fermer les écoles.
Canicule : les écoles restent ouvertes à Paris malgré les températures élevées
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro