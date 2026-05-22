L'ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 pour faire de la France "le pays de l'avenir", lors d'un déplacement dans l'Aveyron.
Gabriel Attal officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027
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