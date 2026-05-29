Le pape alerte sur l’IA, Larchevêque revoit sa stratégie bitcoin, Nvidia investit dans le quantique français

information fournie par Ecorama • 29/05/2026 à 14:00

Au programme du Journal de la Tech cette semaine : le pape Léon XIV qui appelle à “désarmer” l’intelligence artificielle et alerte sur les risques d’une IA insuffisamment encadrée, entre désinformation, usages militaires et concentration du pouvoir technologique. On revient aussi sur le virage stratégique d’Éric Larchevêque, qui met fin à l’activité de trésorerie bitcoin de The Bitcoin Society après la chute des marchés crypto, tout en levant jusqu’à 8 millions d’euros pour réorienter le projet. Autre signal fort : Nvidia entre au capital de la startup française du quantique Alice & Bob, confirmant l’intérêt croissant des géants américains de l’IA pour les pépites françaises du secteur. Enfin, l’intelligence artificielle s’invite aussi dans le football : selon une modélisation du cabinet Avisia, le PSG partirait favori de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Les explications de Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 28 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.