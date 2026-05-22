Le chef de l'Otan Mark Rutte s'est réjoui vendredi de l'annonce faite par Donald Trump d'envoyer 5.000 militaires américains en Pologne, tout en soulignant que la "trajectoire" de l'Alliance, à terme, restait de chercher à être moins "dépendante" des Etats-Unis.
Le chef de l'Otan "salue" l'annonce de Trump sur l'envoi de troupes en Pologne
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