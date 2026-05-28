La vigilance orange canicule s'étend jeudi 28 mai à Paris et sa petite couronne face à un épisode de chaleur d'une précocité historique qui pousse le gouvernement à se mobiliser, avec une réunion interministérielle à Matignon, sur fond de critiques de l'opposition et d'associations dénonçant son "impréparation". Pour plus d'analyse sur ce sujet, Marine Braud, consultante en développement durable, était l'invité de France 24.
Chaleur en France : les leçons des précédentes canicules retenues ?
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