À partir de mi-juin, le Wegovy et le Mounjaro seront pris en charge par l'Assurance Maladie, à hauteur de 65 %, pour certains patients. C'est une bonne nouvelle pour les Français en situation d'obésité, qui n'avaient pas les moyens de se procurer ces traitements particulièrement coûteux. Pour la Sécurité sociale, ça va représenter un coût d'environ 100 millions d'euros par an.
Les traitements anti-obésité bientôt remboursés en France
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