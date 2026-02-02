Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

Dans une ancienne voiture américaine, des touristes en visite à La Havane, le 2 février 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

La fréquentation touristique à Cuba a connu une forte chute en 2025, avec 17,8% de visiteurs de moins que l'année précédente, sur fond d'aggravation de la crise économique et de pénuries en tous genres.

Quelque 1,8 millions de visiteurs se sont rendus sur l'île caribéenne, selon les données publiées dimanche par l'Office national de la statistique et de l'information (ONEI), loin des 2,6 millions escomptés par le gouvernement.

L'année 2025 "a été terrible pour le tourisme international à Cuba", a commenté sur X l'économiste cubain Pedro Monreal, affirmant : "On savait que cela arriverait".

L'île traverse l'une de ses pires crises économiques, marquée par des pénuries de carburant, de médicament ou d'électricité, notamment dues au durcissement des sanctions américaines durant le premier mandat de Donald Trump (2017-2021).

Des marchés touristiques historiques se sont effondrés, comme le Canada (-12,4%), la Russie (-29 %), l'Allemagne (-50,5 %) et même la communauté des Cubains résidant à l'étranger (-22,6%), majoritairement installés aux Etats-Unis.

Et la tendance à la baisse se poursuit. En décembre 2025, Cuba a affiché le chiffre de fréquentation touristique le plus bas pour ce mois depuis quatre ans, confirmant un lent début de haute saison, entamée en novembre.

Plusieurs pays ont émis des avertissements à l'attention des voyageurs à destination de Cuba, comme le Canada, l'Espagne et le Royaume-Uni, qui ont appelé leurs ressortissants à une "extrême prudence". L'Argentine a elle recommandé vendredi à ses ressortissants d'éviter de se rendre sur l'île en raison des dysfonctionnements des services publics et de la pénurie de fournitures médicales.

La capture par les Etats-Unis début janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro, allié de Cuba, et les menaces répétées depuis de Donald Trump envers le gouvernement cubain ne devraient pas renforcer l'attraction touristique de l'île située à seulement 150 km des côtes de la Floride.

Selon lui, Cuba est un pays "défaillant" et en "mauvaise posture" qui représente une "menace exceptionnelle" pour la sécurité nationale américaine.