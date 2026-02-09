Des militants pro-palestiniens se rassemblent contre la visite du président israélien Isaac Herzog en Australie, protestant contre les "crimes de guerre" présumés d'Israël à Gaza et exigeant l'"arrestation" de Herzog. Herzog a entamé une visite hautement sécurisée en Australie afin d'honorer les victimes d'une attaque antisémite à l'arme à feu sur la plage de Bondi Beach à Sydney, qui a fait 15 morts. IMAGES
Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie
