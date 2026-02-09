 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09/02/2026 à 09:21

Des militants pro-palestiniens se rassemblent contre la visite du président israélien Isaac Herzog en Australie, protestant contre les "crimes de guerre" présumés d'Israël à Gaza et exigeant l'"arrestation" de Herzog. Herzog a entamé une visite hautement sécurisée en Australie afin d'honorer les victimes d'une attaque antisémite à l'arme à feu sur la plage de Bondi Beach à Sydney, qui a fait 15 morts. IMAGES

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Candidatures en cascade pour 2027 : "La France est malade du présidentialisme"

information fournie par France 24 00:28
1
2

Gaza : des artistes parisiens se mobilisent

information fournie par France 24 00:34
3

Les Japonais se rendent aux urnes sous de fortes chutes de neige à Tokyo

information fournie par AFP Video 08 févr.
4

La première médaille d'or frd JO 2026 pour le Suisse Von Allmen en descente

information fournie par France 24 08 févr.
5

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
6

Congo : Mobutu, Kabila, Tshisekedi… Kin-Kiey Mulumba raconte les coulisses du pouvoir

information fournie par France 24 08 févr.
7

Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti

information fournie par AFP Video 08 févr.
8

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09:52
1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

Présidentielle au Costa Rica: Laura Fernandez célèbre sa victoire dès le premier tour

information fournie par AFP Video 02 févr.
3

Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
4

La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
5

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
6

Les métaux précieux perdent de leur éclat : pourquoi les cours de l'or et de l'argent s'effondrent

information fournie par France 24 02 févr.
7

Lait infantile: nouveaux rappels après le resserrement de la règlementation

information fournie par AFP Video 02 févr.
8

France: nouveaux rappels de lait infantile après le resserrement de la règlementation

information fournie par AFP 02 févr.
1
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
6

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank