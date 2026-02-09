En Syrie, l’accord entre les forces kurdes et Damas, signé la semaine dernière comprend un onglet humanitaire : il doit permettre, à terme, aux réfugiés de rentrer chez eux. Ces familles ont fui les combats qui se sont succédé depuis la chute de Bachar Al-Assad. Et il y aurait à présent plus de 100 000 déplacés internes dans la région de Qamishli, dans l’extreme nord-est syrien. Reportage de Marie Charlotte Roupie et Abdulrahman Daoud.
Fin des combats au Kurdistan syrien : des milliers de déplacés dans l’attente
