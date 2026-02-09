 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin des combats au Kurdistan syrien : des milliers de déplacés dans l’attente

information fournie par France 24 09/02/2026 à 10:52

En Syrie, l’accord entre les forces kurdes et Damas, signé la semaine dernière comprend un onglet humanitaire : il doit permettre, à terme, aux réfugiés de rentrer chez eux. Ces familles ont fui les combats qui se sont succédé depuis la chute de Bachar Al-Assad. Et il y aurait à présent plus de 100 000 déplacés internes dans la région de Qamishli, dans l’extreme nord-est syrien. Reportage de Marie Charlotte Roupie et Abdulrahman Daoud.

Proche orient
Syrie

Vidéos les + vues

1

Candidatures en cascade pour 2027 : "La France est malade du présidentialisme"

information fournie par France 24 00:28
1
2

Gaza : des artistes parisiens se mobilisent

information fournie par France 24 00:34
3

Les Japonais se rendent aux urnes sous de fortes chutes de neige à Tokyo

information fournie par AFP Video 08 févr.
4

La première médaille d'or frd JO 2026 pour le Suisse Von Allmen en descente

information fournie par France 24 08 févr.
5

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
6

Congo : Mobutu, Kabila, Tshisekedi… Kin-Kiey Mulumba raconte les coulisses du pouvoir

information fournie par France 24 08 févr.
7

Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti

information fournie par AFP Video 08 févr.
8

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09:52
1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
3

Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"

information fournie par Ecorama 02 févr.
1
4

Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte

information fournie par AFP 03 févr.
1
5

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
6

Syrie: les forces gouvernementales entrent dans la zone sous contrôle kurde

information fournie par AFP 02 févr.
7

Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

information fournie par AFP 02 févr.
8

Top 5 IA du 02/02/2026

information fournie par Libertify 03 févr.
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
6

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank