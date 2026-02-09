En France des artistes se mobilisent pour venir en aide aux habitants de Gaza. Une exposition caritative se tient en ce moment à Paris. A l’origine du projet : la peintre Nathanaëlle Herbelin, le commissaire et critique Noam Alon et la conseillère en parentalité Ofri Grynbaum.
Gaza : des artistes parisiens se mobilisent
