La Première ministre japonaise Sanae Takaichi, tenante de l'ultra-conservatisme et d'une ligne dure sur l'immigration, est arrivée dimanche au siège du Parti libéral-démocrate (PLD), alors que son camp devrait reconquérir une large majorité à la chambre basse du Parlement à l'issue des élections législatives anticipées, selon des projections de médias japonais.
Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti
