Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients • 31/01/2026 à 09:00

Au programme de ce JT : une alerte sur la flambée des arnaques financières en ligne, désormais dopées à l'intelligence artificielle, avec de faux placements, de faux conseillers et des pertes pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros selon l'AMF. Autre dérive de l'IA, cette fois sur les plateformes de seconde main, où des images retouchées ou entièrement générées servent à embellir, voire inventer, des produits, faisant déjà plusieurs centaines de victimes. Enfin, focus sur les premières tendances de voyage pour 2026 : selon Liligo, les Français regardent de plus en plus loin, avec un fort attrait pour l'Asie et l'Outre-Mer, tandis que les destinations de proximité restent privilégiées pour les départs de dernière minute.