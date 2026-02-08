Congo : Mobutu, Kabila, Tshisekedi… Kin-Kiey Mulumba raconte les coulisses du pouvoir

information fournie par France 24 • 08/02/2026 à 22:26

L’homme politique congolais Tryphon Kin-Kiey Mulumba signe un récit à la fois personnel et historique : « Une histoire du Congo – de Mobutu à Tshisekedi ». Témoin des grands bouleversements du pays, il dresse un tableau sans complaisance de l’élite congolaise, de la guerre à l’Est, des ingérences étrangères, mais aussi des espoirs d’un Congo souverain. Dans cet entretien exclusif pour le Journal de l’Afrique, il revient sur les grandes fractures du pays, ses propres contradictions, et sa foi dans un avenir fondé sur la vérité et la responsabilité.