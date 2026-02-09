Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/02/2026 à 14:05

À l’occasion de la parution de « Trump, le pouvoir des mots » (éditions First), Alain Bauer, décrypte les ressorts d’un personnage souvent caricaturé mais rarement compris. Derrière l’image d’un dirigeant impulsif, il décrit une dualité structurée, une stratégie de communication précise et un usage calculé de la provocation. De la relation de Donald Trump au mensonge à sa vision des rapports de force, de son attitude envers les Européens à sa posture face à l’Iran ou à la Russie : Alain Bauer, professeur émérite de Criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam), était l'invité de l'émission Ecorama du 9 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com