 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Or, tech, bitcoin : la fin de la spéculation ?

information fournie par Ecorama 09/02/2026 à 14:00

Après un mois de janvier relativement calme, les marchés connaissent de nouvelles secousses : or, métaux précieux, cryptomonnaies et valeurs technologiques américaines ont été nettement sanctionnés ces derniers jours. Pourquoi ce retournement sur les actifs qui avaient le plus progressé ? Quels sont les risques de contagion liés à la chute du bitcoin , la résilience des indices américains, avec un Dow Jones au‑delà de 50 000 points et les arbitrages possibles entre économie réelle et valeurs technologiques ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 9 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Investir dans l'or

Valeurs associées

BTC/USD
68 380,3417 USD CryptoCompare -3,75%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti

information fournie par AFP Video 08 févr.
2

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
3

Congo : Mobutu, Kabila, Tshisekedi… Kin-Kiey Mulumba raconte les coulisses du pouvoir

information fournie par France 24 08 févr.
4

Candidatures en cascade pour 2027 : "La France est malade du présidentialisme"

information fournie par France 24 00:28
2
5

Gaza : des artistes parisiens se mobilisent

information fournie par France 24 00:34
6

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09:21
7

Fin des combats au Kurdistan syrien : des milliers de déplacés dans l’attente

information fournie par France 24 10:52
8

"Mon intention n'était pas de la mettre en difficulté": en appel, la professeure d'Evaëlle nie tout harcèlement

information fournie par AFP 11:51
1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte

information fournie par AFP 03 févr.
1
3

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
4

Syrie: les forces gouvernementales entrent dans la zone sous contrôle kurde

information fournie par AFP 02 févr.
5

Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

information fournie par AFP 02 févr.
6

Top 5 IA du 02/02/2026

information fournie par Libertify 03 févr.
7

Lait infantile: nouveaux rappels après le resserrement de la règlementation

information fournie par AFP Video 02 févr.
8

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank