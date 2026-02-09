Or, tech, bitcoin : la fin de la spéculation ?

information fournie par Ecorama • 09/02/2026 à 14:00

Après un mois de janvier relativement calme, les marchés connaissent de nouvelles secousses : or, métaux précieux, cryptomonnaies et valeurs technologiques américaines ont été nettement sanctionnés ces derniers jours. Pourquoi ce retournement sur les actifs qui avaient le plus progressé ? Quels sont les risques de contagion liés à la chute du bitcoin , la résilience des indices américains, avec un Dow Jones au‑delà de 50 000 points et les arbitrages possibles entre économie réelle et valeurs technologiques ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 9 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com