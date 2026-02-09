Après un mois de janvier relativement calme, les marchés connaissent de nouvelles secousses : or, métaux précieux, cryptomonnaies et valeurs technologiques américaines ont été nettement sanctionnés ces derniers jours. Pourquoi ce retournement sur les actifs qui avaient le plus progressé ? Quels sont les risques de contagion liés à la chute du bitcoin , la résilience des indices américains, avec un Dow Jones au‑delà de 50 000 points et les arbitrages possibles entre économie réelle et valeurs technologiques ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 9 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Or, tech, bitcoin : la fin de la spéculation ?
Valeurs associées
|68 380,3417 USD
|CryptoCompare
|-3,75%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro