 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lait infantile: nouveaux rappels après le resserrement de la règlementation

information fournie par AFP Video 02/02/2026 à 19:59

De nouveaux rappels de lait infantile ont été annoncés lundi en France, où le seuil limite toléré est désormais plus strict pour la toxine céréulide à l'origine de précédents rappels, tandis que l'agence sanitaire européenne vient également de durcir ses recommandations.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

Attaque de l'aéroport de Niamey: Abidjan et Cotonou rejettent les accusation de Tiani

information fournie par France 24 01 févr.
3

Grammy Awards : Bad Bunny remporte l'album de l'année, appelle à mettre "dehors l'ICE"

information fournie par France 24 07:34
4

Affaire Epstein: "Un empire sexuel au service de qui ?"

information fournie par France 24 08:02
5

Présidentielle au Costa Rica: Laura Fernandez célèbre sa victoire dès le premier tour

information fournie par AFP Video 10:29
6

Jacinthe d’eau au Bénin : du fléau à l’or vert

information fournie par France 24 12:14
1
7

La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama 14:10
8

À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP Video 15:19
1
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
3

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
6

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
7

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
8

La neige recouvre New York après une tempête hivernale historique

information fournie par AFP Video 27 janv.
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
4

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
5

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
6

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.
7

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
8

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank