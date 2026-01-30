Au programme ce matin : Arcelor Mittal, Eurofins Scientific , Microsoft , STMicroelectronics, TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 29/01/2026
Valeurs associées
|45,740 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|66,200 EUR
|Euronext Paris
|-6,26%
|433,5000 USD
|NASDAQ
|-9,99%
|23,525 EUR
|MIL
|-5,75%
|60,820 EUR
|Euronext Paris
|+1,37%
