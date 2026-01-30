 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Arcelor Mittal, Eurofins Scientific , Microsoft , STMicroelectronics, TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
45,740 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
EUROFINS SCIENTIFIC
66,200 EUR Euronext Paris -6,26%
MICROSOFT
433,5000 USD NASDAQ -9,99%
STMICROELECTRONICS
23,525 EUR MIL -5,75%
TOTALENERGIES
60,820 EUR Euronext Paris +1,37%

L'offre BoursoBank