Candidatures en cascade pour 2027 : "La France est malade du présidentialisme"

information fournie par France 24 09/02/2026 à 00:28

Au menu de L'Essentiel politique la démission de Jack Lang, les élections municipales de 2026 et l'inflation des candidatures pour 2027. Avec l'éditorialiste et journaliste pour le media suisse Blick, Richard Werly.

