Top 5 IA du 02/02/2026

information fournie par Libertify 03/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Eramet , NVIDIA , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
193,800 EUR Euronext Paris +0,21%
CAPGEMINI
134,300 EUR Euronext Paris +2,36%
ERAMET
66,650 EUR Euronext Paris -9,69%
NVIDIA
185,6100 USD NASDAQ -2,89%
SANOFI
80,450 EUR Euronext Paris +1,58%

