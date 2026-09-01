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Présidentielle: Olivier Faure veut "19 élèves par classe"

information fournie par AFP Video 01/09/2026 à 13:44

Lors de son premier déplacement en tant que candidat à la présidentielle, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a déclaré mardi vouloir profiter de "la baisse démographique" pour proposer "19 élèves par classe".

Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 14:11

    Pourquoi pas 15 ou 10 ? Encore un candidat qui ne milite pas pour la réduction des dépenses ! Classes surchargées, la solution plus de profs pour moins d'élèves par classe !

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