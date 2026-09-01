Lors de son premier déplacement en tant que candidat à la présidentielle, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a déclaré mardi vouloir profiter de "la baisse démographique" pour proposer "19 élèves par classe".
Présidentielle: Olivier Faure veut "19 élèves par classe"
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