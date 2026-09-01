Le président français Emmanuel Macron s'est rendu mardi au lycée Chaptal de Mende (Lozère) avec le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray.
Rentrée scolaire: Emmanuel Macron dans un lycée en Lozère
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