SCPI européennes 2026 : le guide pour investir, comprendre la fiscalité

information fournie par Tout sur mes finances • 01/09/2026 à 09:56

Les SCPI européennes permettent d'investir dans l'immobilier situé hors de France tout en profitant du fonctionnement classique d'une Société Civile de Placement Immobilier.

Le principe est simple : vous achetez des parts d'une SCPI qui détient des immeubles loués dans plusieurs pays européens. Les loyers perçus sont ensuite redistribués aux investisseurs sous forme de revenus réguliers.

Dans cette vidéo, on vous explique :

Comment fonctionnent les SCPI européennes

Pourquoi la diversification géographique peut réduire certains risques

Dans quels pays les SCPI investissent (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Italie…)

Les avantages fiscaux potentiels, notamment l'absence de prélèvements sociaux sur les revenus étrangers dans de nombreux cas

Les rendements souvent attractifs par rapport à certaines SCPI françaises

Les risques à connaître : vacance locative, évolution du marché immobilier, contexte économique

Les différentes façons d'investir : au comptant, à crédit ou via l'assurance-vie

Les SCPI européennes permettent d'accéder à l'immobilier international sans gérer directement des biens à l'étranger, tout en conservant les avantages d'un placement immobilier collectif.

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