SCPI européennes 2026 : le guide pour investir, comprendre la fiscalité

Les SCPI européennes permettent d'investir dans l'immobilier situé hors de France tout en profitant du fonctionnement classique d'une Société Civile de Placement Immobilier.
Le principe est simple : vous achetez des parts d'une SCPI qui détient des immeubles loués dans plusieurs pays européens. Les loyers perçus sont ensuite redistribués aux investisseurs sous forme de revenus réguliers.
Dans cette vidéo, on vous explique :
- Comment fonctionnent les SCPI européennes
- Pourquoi la diversification géographique peut réduire certains risques
- Dans quels pays les SCPI investissent (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Italie…)
- Les avantages fiscaux potentiels, notamment l'absence de prélèvements sociaux sur les revenus étrangers dans de nombreux cas
- Les rendements souvent attractifs par rapport à certaines SCPI françaises
- Les risques à connaître : vacance locative, évolution du marché immobilier, contexte économique
- Les différentes façons d'investir : au comptant, à crédit ou via l'assurance-vie
Les SCPI européennes permettent d'accéder à l'immobilier international sans gérer directement des biens à l'étranger, tout en conservant les avantages d'un placement immobilier collectif.
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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.