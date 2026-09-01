À 39 ans, Lionel Messi a annoncé la fin de sa carrière internationale, après 207 matchs avec l’Argentine. Avec 125 buts, il est largement le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection.
Le monument argentin Lionel Messi annonce sa retraite internationale
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