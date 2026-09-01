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Le monument argentin Lionel Messi annonce sa retraite internationale

information fournie par France 24 01/09/2026 à 08:36

À 39 ans, Lionel Messi a annoncé la fin de sa carrière internationale, après 207 matchs avec l’Argentine. Avec 125 buts, il est largement le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection.

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