 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visa pour l'image : des photos pour comprendre le monde

information fournie par France 24 01/09/2026 à 15:47

À Gaza, en Afghanistan, sur les routes de l’exil ou dans les zones de guerre, les photojournalistes sont au plus près des bouleversements du monde. À Perpignan, le festival "Visa pour l’image" leur rend hommage pour sa 38e édition, alors que leur profession est de plus en plus précaire et menacée, notamment par l'intelligence artificielle. Pour en parler, Louise Dupont reçoit dans "À l’Affiche" le photographe Hervé Lequeux, qui présente cette année "Boza Free : L’exil des mineurs guinéens".

Vidéos les + vues

1

"Acceptons l'idée qu'il faut stocker l'eau", dit Édouard Philippe auprès des agriculteurs

information fournie par AFP 31 août
9
2

Amende pour le voile : Bardella ne veut pas d'une "police du vêtement", le RN propose un référendum

information fournie par AFP 31 août
5
3

Amende pour le voile: les Français décideront "par référendum" (Bardella)

information fournie par AFP Video 31 août
4

Poutine rencontre Xi avant le sommet de l’OCS

information fournie par AFP Video 31 août
1
5

Face à la poussée de Mélenchon, des appels pressants à une primaire de la droite et du centre

information fournie par AFP 31 août
14
6

Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique

information fournie par France 24 31 août
1
7

Personnalités, élus et anonymes aux obsèques de Philippe Bouvard

information fournie par AFP Video 31 août
8

Football: Messi dit adieu à la sélection argentine

information fournie par AFP Video 31 août
1

Aude : dégâts dans le village de Pomas au lendemain du passage d'une violente tornade

information fournie par AFP Video 25 août
2

L'Aude frappée par une tornade, des dégâts matériels

information fournie par AFP Video 25 août
3

Raphaël Glucksmann en Charente-Maritime pour son premier déplacement de campagne

information fournie par AFP Video 25 août
3
4

Sophie Adenot débute sa deuxième sortie dans l'espace (Nasa)

information fournie par AFP Video 25 août
5

"Certains ont tout perdu" : Pomas, village des Corbières, dévasté par une tornade

information fournie par AFP 25 août
8
6

"On va refonder la gauche", affirme Raphaël Glucksmann lors de son premier déplacement

information fournie par AFP Video 25 août
5
7

Présidentielle : Glucksmann en quête des Verts et de la primaire

information fournie par AFP 25 août
6
8

Mort de Dolly Parton: des fleurs placées sur son étoile à Hollywood

information fournie par AFP Video 26 août
1

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
2

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
3

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
4

Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne

information fournie par France 24 04 août
1
5

Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent

information fournie par AFP Video 06 août
6

Un "goût de brûlé" ou pas ? : dans le Var, un vigneron dans "l'inconnu"

information fournie par AFP Video 06 août
7

Arabie saoudite, Pakistan et Turquie scellent un pacte de défense en pleine guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP 07 août
15
8

Zelensky avertit que l'hiver sera difficile pour l'Ukraine, 4 morts dans des frappes dans la région de Kiev

information fournie par AFP 08 août
19

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank