Visa pour l'image : des photos pour comprendre le monde

information fournie par France 24 • 01/09/2026 à 15:47

À Gaza, en Afghanistan, sur les routes de l’exil ou dans les zones de guerre, les photojournalistes sont au plus près des bouleversements du monde. À Perpignan, le festival "Visa pour l’image" leur rend hommage pour sa 38e édition, alors que leur profession est de plus en plus précaire et menacée, notamment par l'intelligence artificielle. Pour en parler, Louise Dupont reçoit dans "À l’Affiche" le photographe Hervé Lequeux, qui présente cette année "Boza Free : L’exil des mineurs guinéens".