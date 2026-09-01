"Je souhaite vraiment que l'école publique soit un lieu de protection", a affirmé mardi le maire de Paris Emmanuel Grégoire lors de la visite dans une école élémentaire du 10e arrondissement de la capitale à l'occasion de la rentrée scolaire.
La confiance dans l'école publique est "essentielle", affirme le maire de Paris
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