Xavier Durand (Coface) : "Cette permacrise va se traduire par des taux d’intérêt plus élevés plus longtemps"

Xavier Durand, directeur général de Coface, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les perspectives de l'économie mondiale après le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la politique monétaire de la BCE et de la Fed, les décisions des entreprises dans un monde en permacrise, la hausse des défaillances d'entreprises, la résistance de Coface dans un contexte économique dégradé, ainsi que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et le modèle social.
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