Lors d'un meeting à Paris, le candidat à la présidentielle Édouard Philippe "assume" de dire aux retraités qu'ils devront "contribuer davantage au financement de notre modèle social", "aux cadres et aux employés du secteur public et privé qu'il faudra travailler plus longtemps" et "à l'État, à ses agences, aux collectivités, que les Français attendent d’eux qu’ils se serrent la ceinture et donnent l'exemple". Il annonce également qu'il proposera "une refonte massive de l'école", "la plus importante peut-être depuis Jules Ferry" car c'est "la clé du redressement français". (COMPLETE VIDIB9B24ZT_FR) SONORE
Philippe "assume" de demander des sacrifices, propose "une refonte massive de l'école"
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