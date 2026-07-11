 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rokia Traoré : prison, combat judiciaire et retour sur scène avec Fifty-Fifty

information fournie par France 24 11/07/2026 à 22:19

Après plusieurs années marquées par un conflit judiciaire autour de la garde de sa fille, des détentions en Europe et une procédure toujours en appel, la chanteuse malienne Rokia Traoré revient sur scène avec Fifty-Fifty, un nouveau spectacle présenté comme un récit de liberté et de reconstruction. Dans cet entretien accordé au Journal de l'Afrique de France 24, elle revient avec émotion sur cette épreuve, son combat pour faire entendre sa voix et son retour à la musique après plusieurs années de silence.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 10/07/2026

information fournie par Libertify 05:00
2

Incendie en Espagne: évolution favorable, 6.600 hectares brûlés

information fournie par AFP 10:49
3

"Allez à l'église et sonnez les cloches": la fuite terrifiante face aux flammes en Espagne

information fournie par AFP 13:44
4

Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 17:32
5

Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis

information fournie par AFP Video 18:14
6

Rokia Traoré : prison, combat judiciaire et retour sur scène avec Fifty-Fifty

information fournie par France 24 22:19
7

Macron reçoit le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'Élysée

information fournie par AFP Video 10:10
8

Espagne: le feu toujours actif en Andalousie

information fournie par AFP Video 10:09
1

Un nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales, près de 1.000 hectares parcourus

information fournie par AFP Video 05 juil.
2

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
3

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
4

Nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales: Canadair et pompiers à pied d'oeuvre

information fournie par AFP Video 05 juil.
5

Les fils de l'ayatollah Ali Khamenei pleurent leur père aux funérailles

information fournie par AFP Video 05 juil.
6

Présidentielle: "tout n’est pas perdu", "pour peu qu'on dise la vérité", dit Édouard Philippe

information fournie par AFP Video 05 juil.
5
7

Philippe "assume" de demander des sacrifices, propose "une refonte massive de l'école"

information fournie par AFP Video 05 juil.
3
8

D'importants dégâts au passage d'un super-typhon près de Guam, dans le Pacifique

information fournie par AFP 06 juil.
1

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
2

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
3

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
4

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
5

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
6

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
7

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 7

information fournie par Boursorama 15 juin
8

Ormuz : trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

information fournie par AFP 17 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank