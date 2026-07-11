Rokia Traoré : prison, combat judiciaire et retour sur scène avec Fifty-Fifty

information fournie par France 24 • 11/07/2026 à 22:19

Après plusieurs années marquées par un conflit judiciaire autour de la garde de sa fille, des détentions en Europe et une procédure toujours en appel, la chanteuse malienne Rokia Traoré revient sur scène avec Fifty-Fifty, un nouveau spectacle présenté comme un récit de liberté et de reconstruction. Dans cet entretien accordé au Journal de l'Afrique de France 24, elle revient avec émotion sur cette épreuve, son combat pour faire entendre sa voix et son retour à la musique après plusieurs années de silence.